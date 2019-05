Al pasticciere Dalla Bona la cittadinanza benemerita di Montegrotto Terme

Domenica 2 giugno si terrà la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica per celebrare il 71esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. In quella stessa giornata, alle ore 15.30 a Villa Draghi si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita a Natale Dalla Bona, a cui verrà consegnato un bronzetto in fusione a cera persa del maestro Luigi Masin raffigurante la Ninfa delle terme, con una sorgente e una mano che tiene in mano la coppa. Dalla Bona ha fondato nel 1963 una delle pasticcerie più apprezzate di tutta la provincia di Padova, assieme alla moglie Franca. Ora è gestita dai figli Roberto e Sandro. «Abbiamo pensato di conferire questa onorificenza – spiega il sindaco Riccardo Mortandello – perché Dalla Bona ha fatto molto per la crescita della nostra la città».