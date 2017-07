Scoperto alla guida di un'automobile con una patente falsa: indagato un 23enne

E' stato pizzicato dalla polizia alla guida di un'automobile con la patente falsa.



BLOCCATO. A finire nei guai un 23enne: l'uomo, di origine tunisina, è stato fermato in via Viotti a Padova. Con lui a bordo della vettura due occupanti: gli agenti hanno proceduto ad alcuni controlli e alla richiesta di poter vedere la patente l'uomo ha mostrato un documento fasullo. L'uomo è stato indagato per false generalità.