Patenti false tra il Marocco e l'Italia: maxi truffa sventata, quattro persone in carcere

Hanno falsificato decine di patenti straniere per convertirle in permessi di guida italiani, ma l'attenzione e la perizia di un funzionario della Polstrada di Udine hanno permesso di porre fine al traffico illecito di documenti e di arrestare quattro marocchini residenti a Padova.

Il raggiro

Il fatto è riportato da Udinetoday, che racconta come il poliziotto, in pensione da pochi mesi ma in servizio all'epoca dei fatti, abbia smascherato un grosso business che convertiva i documenti di guida rilasciati in Marocco e in altri paesi del Nordafrica falsificando le patenti italiane. Secondo la legge possono richiedere la conversione di una patente straniera solo gli stranieri che risiedono in Italia da meno di 4 anni, mentre chi è nel Paese da più tempo dovrebbe sostenere il normale esame previsto per i cittadini italiani. Il sodalizio criminale permetteva invece di ottenere la patente tramite una falsificazione, indipendentemente dal periodo trascorso in Italia.

Carcere e domiciliari

Mercoledì 23 maggio la polizia stradale udinese ha eseguito quattro provvedimenti di carcerazione richiesti dal pubblico ministero Callegaris ed emessi dal gip Lazzaro. A finire nel carcere di Due Palazzi tre fratelli marocchini di 41, 37 e 30 anni e un connazionale 42enne, tutti residenti nel Padovano. Implicata nell'inchiesta e finita ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere specializzata in falsificazioni, anche una 78enne di Udine. La donna, ex titolare di un'autoscuola che ufficialmente aveva ceduto al marito e alla figlia ma nella quale lavorava ancora, aveva un precedente analogo risalente al 2008.

Proseguono gli accertamenti

Le indagini sono partite e si sono svolte principalmente nella città friulana, ma hanno interessato anche altre province italiane. Tra Ferrara, Teramo e Ancona sono state recuperate numerose pratiche false, con almeno 200 persone coinvolte e 84 denunce nel solo capoluogo marchigiano. Proseguono in tutta Italia le verifiche, coordinate dalla polizia stradale di Roma. Tra le motorizzazioni di Udine e Gorizia sono stati sequestrati 112 fascicoli di conversione e altrettante patenti, di cui 37 risultate completamente false.