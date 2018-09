Controlli del sabato sera, documenti non in regola e "gomito alzato": ritirate due patenti

Controlli del sabato sera da parte dei carabinieri nel territorio padovano. Nell’ambito dei vari posti di controllo eseguiti sull’intero territorio della compagnia di Abano Terme, sono state controllate 42 autovetture e 66 persone, procedendo al ritiro di due patenti di guida.

Patenti ritirate

I carabinieri, infatti, nelle fattispecie hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di: B.A., tunisino, 28enne, il quale è risultato non in regola con i documenti e titoli autorizzativi al soggiorno nel territorio italiano. Nelle stesse ore anche T.M., 25enne vicentina, è stata sorpresa alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione alcolica: nel sangue un tasso alcolemico pari a 1,75 grammi al litro.