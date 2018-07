Controlli del sabato sera, 280 persone fermate e 18 positive all'alcoltest: patenti ritirate

Sono diciotto le patenti ritirate dalla polizia nel corso dell'intervento del sabato sera effettuato dagli uomini della Polstrada, delle Volanti e dell'ufficio sanitario.

Risultati controlli

In tutto 280 le persone controllate nel corso dell'operazione volta a prevenire incidenti del sabato sera. Tra gli automobilisti fermati diciotto sono stati trovati ubriachi, due di loro sono risultate positive anche all'assunzione di cocaina. Tra loro, in particolare, uno è risultato avere nel sangue tre volte il tasso di alcol consentito. Per tutti loro patente ritirata.