Processo Andrea Contin: l'ex prete a luci rosse di San Lazzaro patteggia un anno

L'ex parroco Andrea Contin ha patteggiato. Come riporta Il Corriere del Veneto, l'ex sacerdote accusato di abusi sessuali e minacce ha mantenuto fede a quanto annunciato a inizio marzo.

L'udienza

Dopo lo scandalo delle orge nella canonica di San Lazzaro e dei ricatti alle parrocchiane e l'estromissione dal clero, durante l'udienza preliminare presieduta dal giudice Cristina Cavaggion, Contin ha patteggiato la pena di un anno di reclusione per lesioni e violenza. L'imputato anche stavolta non era presente in aula, dove c'era invece l'avvocato Gianni Morrone.

La pena

Sembra questo, per il momento, l'ultimo capitolo della vicenda giudiziaria scoppiata a fine 2016 con le denunce di due parrocchiane, prima alla Curia e poi - nel caso di una delle due donne - anche in sede giudiziaria. Oltre ai 12 mesi di carcere sarebbe in ballo anche un risarcimento di 11.500 euro alla vittima degli abusi. Contin, che da più di un anno non vive più a Campo San Martino, dopo un periodo di permanenza a Mezzano dove è stato ospite della Curia, ora conduce una vita appartata e lontano da Padova.