Si buca il pavimento della scuola media, paura tra gli studenti: classi evacuate

Paura giovedì mattina per alcuni studenti della scuola media Petrarca di Padova.



SCUOLA. Durante le lezioni, infatti, il pavimento dell'Istituto della classe II A ha ceduto. Preoccupazione per gli alunni dell'intera area che sono stati immediatamente evacuati. Sul posto si sono portati i tecnici del Comune che stanno provvedendo a sistemare il danno rendendo già agibile l'edificio in queste ore. Proteste dei genitori.