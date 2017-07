Polemica sul web, 2mila in bicicletta in autostrada contro Laura Boldrini e il Governo

Ha già ottenuto 2 mila partecipazioni la pedalata in autostrada A4 contro la presidente della Camera Laura Boldrini e il Governo. L'evento, in programma per il prossimo 26 settembre, è stato pubblicato sul social network Facebook. "Diamo massimo supporto al poliziotto sospeso con dimezzamento dello stipendio e chiediamo che venga riassunto sul posto di lavoro", si legge nel post.

I MOTIVI. La polemica nasce da un episodio accaduto una settimana fa. È diventato virale, sui social, il video girato da una pattuglia della polizia stradale sull'autostrada Torino-Bardonecchia che immortala un migrante in bicicletta. L'autore del video pronuncia frasi a sfondo razzista e irriguardose nei confronti di Laura Boldrini. Sembra che il video fosse stato pubblicato in una chat privata e poi fatto girare da qualcuno. Il poliziotto è stato sospeso e gli è stato dimezzato lo stipendio.

LA REAZIONE. "La pedalata è aperta a tutti i cittadini veneti", si legge, "partenza ore 9.30 dal parcheggio dell'Ikea e poi via in direzione Venezia percorrendo la bellissima autostrada A4 in bicicletta come fanno tranquillamente "le risorse" della Boldrini. E' stata creata questa pedalata abusiva (senza permessi, come fanno "le risorse" utilizzando le autostrade senza rispettare le regole) per protesta contro chi ci governa a Roma".