Donna viene investita sulle strisce pedonali: per lei fratture multiple e vari traumi

Grave incidente sabato nel primo pomeriggio a Trebaseleghe nel passaggio pedonale davanti l'Hotel Centrale. Stando a quanto raccolto dalla polizia locale una donna di origini indiane che vive in paese è stata investita mentre attraversava sulle strisce. A colpirla una Opel Mokka guidata da un'altra donna del posto. Sul punto del sinistro sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso la ferita che è stata trasportata in prognosi riservata all'ospedale di Camposampiero.

La dinamica

Sulla dinamica di quanto avvenuto stanno ancora lavorando gli agenti. Secondo alcune testimonianze il pedone sarebbe stata investito dall'automobile che procedeva a velocità moderata ma che non l'avrebbe visto sbucare. La sfortunata donna indiana è stata ricoverata con fratture e traumi multipli ma non sarebbe in pericolo di vita.