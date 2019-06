Va in pensione lo storico benzinaio di via Goito: «Sennò mia moglie mi manda via di casa»

Ne ha vista di gente passare, il signor Amedeo. «Generazioni e generazioni», assicura. Perché tutti si fermavano a fare benzina da lui, autentico punto di riferimento di via Goito a Padova. Ora, però, è tempo dei saluti: dopo 40 anni di onorato e continuato servizio Amedeo Fecchio va in pensione.

La pensione

Ed è a dir poco contento di andarci, perché a precisa domanda ("Come ci si sente?") risponde deciso: «Una meraviglia!». Salvo poi confidare scherzosamente: «Sennò mia moglie mi manda via di casa». Il 73enne Amedeo Fecchio lascia quindi da sabato 29 giugno le sue amate pompe di benzina in via Goito 54b: «Ora vado due settimane al mare coi nipotini, e poi vediamo». Buona vita, Amedeo!