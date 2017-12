Va in pensione Giovanni Compagnin, storico poliziotto padovano: il saluto della questura

Dopo 30 anni alla squadra mobile di Padova e altri cinque al Gabinetto della Questura è tempo di pensione per Giovanni Compagnin, uno dei poliziotti più conosciuti e apprezza in città. Compagnin, arrivato al grado di sostituto commissario, terminerà il suo servizio il prossimo 1 gennaio.

LA TARGA

Per salutarlo mercoledì l’ex questore di Padova Bernabei e l’attuale Fassari hanno consegnato una targa ricordo a Compagni, ringraziandolo per la sua missione svolta all’ombra del Santo in tutto questo tempo che l’ha visto protagonista sul campo gli anni della Mala del Brenta e in tutti gli eventi che hanno caratterizzato la cronaca cittadina.