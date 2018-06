L'Ulss 6 Euganea saluta e ringrazia oltre 450 dipendenti andati in pensione

Festa di saluto per oltre 450 dipendenti dell'Ulss 6 Euganea andati in pensione negli ultimi tre anni. L'ente ha ringraziato il personale in due momenti distinti, organizzati dal Cral di Camposampiero e Cittadella presieduto da Mario Mantovan e dal Cral di Padova e Monselice presieduto da Ruggero Bernardini.

Il direttore

Il Direttore Generale Domenico Scibetta, intervenuto a entrambe le cerimonie, ha usato parole di stima e ringraziamento, sottolineando il prezioso lavoro che ciascuno ha svolto con serietà, professionalità e competenza.