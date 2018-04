Pensioni dei padovani: ancora sotto i 1000 euro, forti differenze tra uomini e donne

Vivere con meno di mille euro lordi al mese? Non è facile, se non facendo di necessità virtù. Ed è questo che fa la maggior parte dei pensionati padovani, costretti a vivere con assegni medi di 925,73 euro lordi.

I dati

Gli ultimi dati riportati dall’Inps riferiti all’anno 2017, mostrano come anche nel padovano il numero di pensioni sia diminuito rispetto all’anno precedente, seppur di poco (da 259.528 del 2016 a 259.326 del 2017), un trend che riguarda tutto il Veneto e che è legato agli effetti della legge Fornero. L’assegno previdenziale medio è invece aumentato (da 900,58 euro a 925,73 euro) per “merito” dell’adeguamento all’inflazione.

Uomini e donne

Sempre notevole la differenza degli importi uomini-donne. Le pensioni erogate agli uomini nel padovano sono 115.006 per un importo medio lordo mensile di 1.257,87 euro. Per le donne il numero di pensioni liquidate è di 144.320 con un importo medio lordo mensile di 661,05 euro, praticamente la metà. Inoltre 3 pensioni su 4 (il 75,6%) destinate alle donne è inferiore ai 750 euro lordi mensili, mentre per gli uomini la percentuale è del 34,9% (1 su 3). Per capire le difficoltà in cui versano le pensionate padovane si possono prendere in considerazione anche le pensioni integrate al minimo: nel 2017 ne sono state erogate 44.950, il 17% del totale delle pensioni liquidate nel Padovano. Di queste l’86% (39.051) è destinato a pensionate.

I comuni

Analizzando le pensioni per ogni singolo comune si notano grandi differenze negli importi medi. Questo aspetto testimonia le diverse caratteristiche economiche sociali del territorio padovano. In questa speciale classifica il comune più ricco risulta Baone con pensioni medie lorde mensili di 1.297,91 euro, mentre fanalino di coda è Barbona con una media pari a 903,50 euro.