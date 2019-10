Gramigna, sabato 12 il corteo in pieno centro: ecco il percorso

Il corteo si farà: il Gramigna è pronto a sfilare in pieno centro storico dopo lo sgombero dell'ex Vescovi.

Il percorso

Lo farà sabato 12 ottobre, con partenza alle ore 15 proprio da via Vicenza, dove il collettivo aveva occupato il maxi-stabile. Da lì il corteo proseguirà per corso Milano per poi girare in riviera San Benedetto e percorrere via Patriarcato e piazza Capitaniato fino ad arrivare in piazza dei Signori, dove gli attivisti si raduneranno sulla scalinata della Gran Guardia. Previsto un importante spiegamento di forze dell'ordine, che vigileranno sul corteo cercando nel contempo di limitare i disagi anche sul fronte del traffico veicolare.