Limena, potenziato il percorso vita lungo la sponda sinistra del canale Brentella

Il nuovo anno si apre con il potenziamento delle attrezzature nei parchi comunali di Limena. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati installati nuovi attrezzi ginnici nel percorso vita di via Matteotti lungo la sponda sinistra del canale Brentella.

GLI ATTREZZI

Le nuove attrezzature, una decina, sono di varia tipologia: dalle panche per addominali, alla cyclette da esterno, alle lat machines per i muscoli della schiena. “Sono state acquistate grazie ad una donazione fatta al Comune tempo fa dall’azienda di Limena Elbi – spiega l’Assessore Maurizio Martinello - che desideriamo ringraziare. Sempre grazie alla Elbi, è stata anche installata una scacchiera lungo il percorso vita e un tavolo da ping-pong nel parco giochi vicino alle Medie Il Campetto”. Gli attrezzi sono tutte in metallo zincato e vanno a sostituire altrettante attrezzature in legno ormai usurate dal tempo.

PERCORSO VITA

“Il percorso vita, l’unico presente a Limena, è molto frequentato da limenesi e non – conclude il Sindaco Giuseppe Costa - anche in periodo invernale. Abbiamo già avuto riscontri positivi da parte degli sportivi. Desidero ringraziare l’azienda Elbi, che opera dal 1965 nel campo della termoidraulica, con due sedi in Italia e una negli Stati Uniti. Questa donazione è un forte segnale di senso civico e di appartenenza alla comunità. Credo sia importante che non solo i cittadini, ma anche le attività di Limena partecipino al per quanto loro possibile miglioramento della qualità della vita del nostro territorio”.