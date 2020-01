Piove di Sacco: perdono il controllo del mezzo e sbattono contro le auto parcheggiate, feriti lievemente

Alle due e mezza della notte di domenica 12 gennaio, una Fiat Punto, condotta da B. F., nato nel 1989 con a bordo V. R., anch'egli dell 1989 ed entrambi residente a Brugine, mentre percorreva via Ansedisio, è andata a sbattere contro tre autovetture che erano parcheggiate lungo la strada. Entrambi gli occupanti del mezzo rimanevano leggermente feriti. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 che ha accompagnato i feriti presso l’ospedale di Piove di Sacco per le cure del caso.

Le autovetture danneggiate risultano essere una Volkswagen Up, una Chevrolet Matiz e una Volkswagen Polo. Sul posto è anche intervenuto il soccorso stradale Tamiazzo per il recupero di due autovetture e per la pulizia del manto stradale.