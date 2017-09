Allarme all’Interporto, perdita di gas da una cisterna: travasati 43mila litri di miscela

Sono terminate alba giovedì 7 settembre le operazioni dei vigili del fuoco di travaso e messa in sicurezza del tank ferro, una cisterna di 43000 litri di gas naturale liquefatto, situato nell’interporto di Padova che mercoledì aveva avuto un incidente.

NOTTE DI LAVORO.

L’intervento si è reso necessario per un’anomalia durante la movimentazione del tank per essere caricato su un camion, quando era entrata in funzione lo sfiato una valvola di sicurezza. Dopo un primo intervento che ha fatto rientrare l’anomalia e un periodo di osservazione i vigili del fuoco hanno deciso per il travaso in un’altra cisterna. Il nucleo Nbcr di Mestre coadiuvato dal personale del comando di Padova presente con 20 unità e 7 mezzi, ha iniziato nel pomeriggio mercoledì le operazioni di riversamento, che sono terminate questa giovedì mattina presto. Le cause dell’anomalia sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.