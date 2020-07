L'auto in sosta nel park multipiano perde gas metano: silos evacuato e traffico deviato

Intorno alle ore 9.45 di venerdì 3 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di una perdita di gas metano da un’automobile al primo piano interrato del parcheggio multipiano in via Gattamelata a Padova, nei pressi dell’ospedale.

Gas

Le squadre dei pompieri, accorse dalla centrale con più mezzi insieme al personale del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre, hanno provveduto ad evacuare i silos e interdirne l’utilizzo. Gli operatori, dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, hanno operato per limitare la perdita dalla valvola della Fiat Punto per poi spostare il mezzo all’esterno. Il personale del nucleo Nbcr ha poi operato per svuotare del tutto la bombola dall’automobile bruciando in “torcia” il gas residuo. Le delicate operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Padova Cristiano Cusin, mentre la polizia locale ha deviato il traffico dalla zona. Le operazioni di ripristino della sicurezza del luogo sono terminate alle ore 13.45 con il rientro delle squadre dei vigili del fuoco nelle proprie sedi.