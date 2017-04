Condotta danneggiata durante la posa di un guardrail: perdita di gas sulla provinciale

Venerdì mattina, verso le 9.50, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 94, in via Guglielmo Marconi a Piazzola sul Brenta, per una perdita di gas nella tubazione di media pressione causata dal danneggiamento della condotta durante la posa di un guardrail.

PERDITA DI GAS. I pompieri di Cittadella e Padova, accorsi con due squadre, hanno salvaguardato la sicurezza della zona fino all’intercettazione del tratto di tubazione tramite un chiusino di zona. L’incidente è avvenuto durante il posizionamento dei paletti che sostengono la struttura metallica e che vengono impiantati nel terreno per circa un metro.

TRAFFICO. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. Sul posto anche i tecnici, già intervenuti per le riparazioni del caso e i carabinieri. Lievi disagi sul fronte della viabilità.