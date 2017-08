Mezzo perde olio sulla carreggiata, il sindaco: "Chiederemo il risarcimento danni"

Sabato mattina dispersione di olio sul manto stradale lungo la Provinciale SP5 all’altezza di via Mure angolo via Bole.

INTERVENTO. Alcuni residenti hanno segnalato in mattinata la presenza di un liquido scivoloso sulla strada. Sul posto l’assessore alla Sicurezza Roberto Forin, il Sindaco il Gianluca Piva, la Polizia Locale e i Carabinieri di pattuglia. Dai primi rilievi il liquido è risultato essere olio probabilmente idraulico, frutto di una rottura di qualche mezzo d’opera o mezzo agricolo. E’ stata informata per vie brevi la Provincia, essendo una provinciale e richiesto l’intervento di una ditta specializzata per la bonifica.

SEGNALAZIONE. “Ricevuta la segnalazione – spiega il Sindaco Gianluca Piva – siamo intervenuti per la messa in sicurezza della strada. Il manto era molto scivoloso e pericoloso, data la consistente quantità d’olio sversato. Il responsabile non si è fatto vivo, ma alcuni residenti ci hanno dato delle indicazioni utili sull’orario e sul tipo di mezzo che potrebbe aver causato il problema e quindi con la Polizia Locale cercheremo di capire chi è stato per chiedere il risarcimento danni. Se invece – conclude Piva – il responsabile ha buon senso e un minimo di correttezza, lo invito a contattare lunedì il nostro ufficio tecnico o direttamente me al 3488827378”.