PerUnaGiustaCasa: anche Ikea scende in campo contro la violenza sulle donne

Non solo acquisti all'Ikea ma momenti di riflessione e aggregazione: è quanto accade lunedì, nel punto vendita di Padova. L'esercizioio commerciale collocato nella zona Est della città è location d'eccezione di #PerUnaGiustaCasa, la campagna di Telefono Donna, che attraverso piccoli spettacoli teatrali porta in scena episodi di violenza domestica per puntare i riflettori dell'opinione pubblica sul tema della violenza in casa e sull'urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli.

IN SCENA STORIE REALI.

In scena dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica e economica. Storie reali di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita. La violenza domestica coinvolge in Italia una donna su tre. La propria casa, il luogo che dovrebbe proteggerci e farci sentire al sicuro, è lo scenario in cui si consuma l’80% dei casi di violenza. Per dare visibilità a questo tema, per la prima volta tutti i punti vendita Ikea in Italia (21 store, Pop Up e PUOP – Pick Up and Order Point) saranno il palcoscenico dove attori professionisti del Teatro Filodrammatici di Milano e del Teatro Stabile d’Abruzzo rappresenteranno scene di violenza domestica. L’Associazione distribuirà materiale informativo per sensibilizzare i clienti Ikea sul tema e sarà presente con i suoi volontari per dare informazioni a chi visiterà i punti vendita.