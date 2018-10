Addio al celibato da incubo: sposo e compare all'ospedale per difendere le ragazze

Dagli apprezzamenti poco graditi al pestaggio il passo è stato breve. Addio al celibato da dimenticare per un gruppo di padovani che, come riporta Il Corriere del Veneto, hanno finito la serata al pronto soccorso.

La festa

Sabato sera si sono dati appuntamento al ristorante La Mulata di Rubano per festeggiare Roberto, 29enne di Due Carrare, che il 9 novembre andrà all'altare. Amici e amiche hanno cenato in compagnia, poi la situazione è sfuggita di mano. Nel locale c'era anche una comitiva di ragazzi più giovani, una quindicina, per la maggior parte italiani.

L'aggressione

Si sono avvicinati al gruppo del festeggiato, specialmente alle ragazze. Nella confusione ne hanno palpeggiata una, moglie del compare dello sposo. Marco, il marito, ha chiesto di smetterla ed è stato preso a pugni. Uno, che lo ha colpito al sopracciglio, gli ha spaccato l'arcata sopracciliare. Hanno cercato di soccorrerlo ma il festeggiato, che per l'occasione era stato travestito da carcerato, non riusciva a muoversi. Goliardicamente legato mani e piedi, è stato preso di mira dai ventenni che gli hanno rotto il naso e procurato diverse ferite al viso e al corpo. Tutto davanti agli altri clienti esterrefatti.

I soccorsi

Nel panico generale tutti i litiganti sono stati portati all'esterno dai buttafuori del locale, che nel frattempo hanno chiamato carabinieri e ambulanza. Visto l'evolversi della situazione i giovani aggressori sono scappati, ma le vittime sperano che le telecamere possano aiutare a rintracciarli.