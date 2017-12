Raccolte 600 firme per la nuova aula studio all'Arcella: boom di adesioni on line

Sono quasi 600 le firme raccolte sulla piattaforma charge.org per indirizzare una missiva al magnifico rettore Rosario Rizzuto in cui si chiede la realizzazione di un’aula studio per gli universitari all’Arcella nella parrocchia di San Carlo. Oltre a Rizzuto la petizione è diretta anche al vice sindaco Arturo Lorenzoni e al direttore amministrativo Alberto Scuttari.

LA PETIZIONE

“Sono convinto/a che le “periferie” abbiano bisogno di luoghi significativi di ritrovo anche per noi giovani: un’aula studio, al centro del quartiere, potrebbe sicuramente contribuire ad andare verso questa direzione. In secondo luogo desidero informarvi di essere personalmente interessato a fruire di questo spazio per lo studio, non appena questo progetto potrà realizzarsi. Come cittadino, giovane e studente vi chiedo gentilmente di continuare a sostenere e a lavorare affinché questo progetto possa presto trovare una sua concretizzazione”, si legge sulla petizione che sta ricevendo centinaia di studenti che l’appoggiano. A decidere di utilizzare Charge.org è stata direttamente la parrocchia tramite il suo vice-parroco Diego Catellan.