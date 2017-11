Rischio neve in città: scatta il piano "anti ghiaccio", 15 mezzi spargisale in azione

Scatterà giovedì sera il “piano neve e ghiaccio”, messo a punto dal comune per affrontare l’ondata di maltempo e l’abbassamento della temperatura che dalla nottata sono previsti in città. “Il comune fa doverosamente la propria parte, ma è importante che anche i cittadini affrontino in maniera consapevole una situazione meteorologica che può provocare dei disagi. Per questo è attiva su Padovanet una pagina dal titolo “Ghiaccio e Neve come ridurre i disagi”,con tutte le indicazioni utili per i padovani questo il link”.

STRADE E MARCIAPIEDI

“Le previsioni meteo inviateci dall’Arpav segnalano la possibilità di precipitazioni piovose che potrebbero trasformasi anche in neve, ma soprattutto un abbassamento delle temperature favorevole alla formazione di ghiaccio sulle strade- sottolinea l’assessore Andrea Micalizzi- per cui già da questa sera 15 mezzi spargisale del Comune saranno in funzione in tutta la città per prevenire la formazione di lastre ghiacciate. Il sale abbassa il punto di congelamento dell’acqua in modo che il ghiaccio si forma solo a temperature di molto sotto lo zero. I mezzi spargisale opereranno sulle tangenziali, lungo gli assi principali della viabilità urbana e soprattutto in corrispondenza di cavalcavia, sottopassi e rotatorie più importanti, dove cioè la formazione di ghiaccio creerebbe i maggiori problemi. Naturalmente automobilisti e soprattutto motociclisti devono avere maggiore cautela ed attenzione. Chiedo anche ai cittadini sia, che nevichi, sia che si formi solo una patina di ghiaccio di prendersi cura del pezzetto di marciapiede davanti a casa, tenendolo transitabile e spargendo del sale. Ovviamente seguiamo l’evoluzione della situazione meteo, ora per ora. Non ci faremo sorprendere da questa ondata di maltempo”.