Allerta ghiaccio, temperature sotto zero: scatta il piano neve della Provincia di Padova

Allerta ghiaccio. Scatta il piano neve provinciale.

SCATTA IL PIANO PIANO NEVE. Negli ultimi giorni, da quando la notte le temperature hanno iniziato a scendere sotto lo zero termico, sono stati attivati 30 mezzi spargisale che hanno distribuito sulle superfici stradali oltre 800 quintali di salgemma di cava, prodotto idoneo a prevenire la formazione di ghiaccio. Le basse temperature previste per i prossimi giorni hanno tuttavia fatto scattare un’allerta ulteriore, e quindi dalle 20 di giovedì notte all’una di venerdì tutti i 1.050 chilometri di percorsi provinciali, a cui dal 1 gennaio se ne sono aggiunti altri 50 relativi alla Valsugana trasferiti da Veneto Strade, verranno resi sicuri grazie a tutti i mezzi spargisale provinciali, compresi quelli delle ditte private incaricate a salare le strade in particolare della zona collinare, per garantire tranquillità nel periodo dell’Epifania.

INVITO ALLA PRIDENZA ALAL GUIDA. "Colgo l’occasione - dice il presidente della Provincia di Padova, Enoch Soranzo - per raccomandare, ancora una volta, la massima prudenza alla guida, l’uso delle gomme invernali e il rispetto di una velocità moderata. Ricordo che nelle zone collinari è tuttora in vigore l’ordinanza che impone l’obbligo di utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo. Il personale provinciale resterà comunque sempre attivo in questi giorni per garantire un efficace servizio di pulizia strade e spargimento sale".