Scatta il piano neve a Selvazzano Dentro, i punti dell'amministrazione comunale

Mercoledì mattina si è tenuta una conferenza dei servizi alla presenza delle Autorità Locali, dei responsabili dei settori Viabilità, Pubblica Istruzione, Protezione Civile, Trasporti ecc per fare la fotografia e disporre l’aggiornamento del Piano Neve attivo già dallo scorso lunedì.

Spargimento di sale

Il sindaco comunica: "In vista dell’evoluzione del particolare evento atmosferico di questi giorni e, a seguito dell’aggiornamento delle previsioni, si è trasmesso a tutti i dirigenti scolastici la richiesta di collaborazione per lo spargimento di sale (consegnato in data odierna dagli operatori comunali) all’interno dei camminamenti dei plessi scolastici. Lo stesso Sindaco ha comunicato che: 1) In serata si effettueranno gli interventi per garantire la salatura nelle zone sensibili come le scuole, gli uffici postali, asili ecc. con l’ausilio della Protezione Civile; 2) Non è prevista nessuna chiusura delle scuole; 3) Per la viabilità avverrà l’inizio della salatura a partire dalla tarda serata di oggi fino alle prime ore del mattino seguente in tutte le strade comunali con l’utilizzo di 10 mezzi ed altrettanti operatori; 4) Dal manifestarsi fino al suo esaurimento delle precipitazioni nevose saranno costantemente impegnati 10 mezzi con spalaneve in tutto il territorio comunale; Si precisa comunque, in caso di variazioni, la previsione di una pronta attivazione anticipata del Piano Neve garantendo per tutti i mezzi l’operatività in 30 minuti dal manifestarsi della necessità. Si chiede a tutta la Cittadinanza di usare massima prudenza, per l’intera durata dell’evento atmosferico consigliando di munirsi di pneumatici da neve o catene e adottare tutte le necessarie precauzioni di sicurezza. Per qualsiasi informazione è sempre disponibile la centrale operativa della Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine".