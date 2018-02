Piano neve, tutto pronto per giovedì: scuole aperte, previsti a Padova accumuli di cinque centimetri

Nevicherà con accumuli previsti tra i tre e i cinque centimetri, ma le scuole resteranno regolarmente aperte: il piano maltempo per la giornata di giovedì è pronto, e interessa tutta Padova.

Le parole dell'assessore

Queste le dichiarazioni dell’assessore Micalizzi: “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione meteo, perché il grande gelo che sta attanagliando l’Italia interessa anche Padova. Da quando le temperature sono scese sotto lo zero termico ogni notte abbiamo proceduto alla salatura delle strade e il piano antineve ha perfettamente funzionato. Domani nevicherà, le previsioni degli ultimi giorni sono andate confermandosi. La nevicata si esaurirà nel corso della giornata pur andando avanti da metà mattina a sera, mentre venerdì dovrebbe trasformarsi in pioggia. Gli accumuli previsti dovrebbero andare dai tre ai cinque centimetri, qualora fossero maggiori entreranno in funzione anche mezzi con le lame ovviamente post salatura. Abbiamo attivato anche la Protezione Civile, che provvederà alla salatura anche nelle aree pedonali quindi le piazze del centro, il Liston, l’ospedale e la stazione. Le scuole resteranno regolarmente aperte, così come gli uffici pubblici. Testeremo per la prima volta una soluzione salmastra al posto del sale, costa un po' di più ma è più efficace perché resta sulla strada e continua a funzionare a differenza del sale che magari viene spazzato via dal transito delle macchine. I punti più sensibili sono le rotatorie, i sottopassi e i cavalcavia, e andremo a concentrarci maggiormente in queste zone. Dobbiamo comunque prepararci ad affrontare i disagi che una nevicata crea abitualmente quando accade in città. Chi può parcheggi l’auto in garage per consentire un lavoro più efficace a spargisale e spazzaneve. In vari punti della città abbiamo messo undici bidoni col sale fruibili dai cittadini: sono a Palazzo Gozzi, piazza Capitaniato, piazza Azzurri d’Italia all’Arcella, via Bajardi, piazzetta Forcellini, piazza Cuoco alla Guizza, a porta Santa Croce, in zona Sacra Famiglia, in via Montà nel parcheggio della chiesa, a Brusegana davanti alla sede del consiglio di quartiere 6 e in corso Australia”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...