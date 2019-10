Con l'autunno riparte il piano straordinario per sgomberare le strade dalle foglie

Con la stagione autunnale, torna attiva la task force anti-foglie, il programma straordinario lanciato da Comune di Padova e AcegasApsAmga per fronteggiare il tipico fenomeno della caduta del fogliame. Quest’anno saranno diverse le azioni rivolte al potenziamento del servizio di pulizia. Oltre ad uno minuzioso piano di raccolta foglie, saranno impegnateprecise squadre di operatorispecializzati e attrezzature di diverse dimensioni. L'assessore Gallani in un video ha parlato della raccolta.

Strade soggette ad allagamento

Per potenziare il servizio già normalmente svolto e per intervenire con maggior prontezza ed efficacia, AcegasApsAmgain collaborazione con il Comune di Padova, ha già individuato le zone cittadine soggette ad allagamenti, tra cui via Forcellini e via Crescini, per un totale di 70 strade. Per ottimizzare le attività, in alcuni punti strategici della città, tra cui le seguenti vie: Bajardi, Geremia, Pelosa, Crescini e Cossa, saranno create apposite aree allestite con cassonetti e scarrabili, dedicate alle attività di scarico intermedio. La Multiutility, inoltre, metterà in campomezzi e uomini, che opereranno anche in orario serale. In particolare, saranno al lavoro 20 spazzatrici di diverse dimensioni e 30 operatori manuali dotati di soffiatori elettrici. Per i punti in cui non sarà possibile intervenire efficacemente con i mezzi meccanici, saranno impegnatioperatori interamente dedicati alla raccolta manuale delle foglie. Inoltre, sarà impiegata una idropulitrice interamente dedicata alla pulizia delle caditoie.

Campagna di sensibilizzazione

Tra le diverse azioni attivate da Comune e Multiutility, ci saràanche l’impegno sul fronte della comunicazione. Ritornerà infatti la campagna rivolta a sensibilizzare i padovani alla raccolta delle foglie secche. Con il claim “Le foglie sono tue? La strada è di tutti”, sarà ricordato che in base all’art.16 del regolamento di Polizia Urbana, la raccolta delle foglie che cadono sul suolo pubblico di alberi presenti in aree verdi private spetta al proprietario delle aree stesse. Nelle cassette della posta (case singole e condomini) provviste di giardino, gli operatori dell’Azienda imbucheranno una cartolina con il richiamo a provvedere alla pulizia e le istruzioni per attivare tale raccolta.Gli stessi contenuti saranno poi riproposti su cartoline in versione appendino. che saranno appese agli alberi i cui rami debordano su strade e marciapiedi, per massimizzare la visibilità del messaggio.

Porta a porta gratis

Nelle citate cartoline, i cittadini potranno trovare anche le informazioni per unacorretta raccolta differenziata del fogliame. AcegasApsAmga fornisce in comodato d’uso gratuito l’apposito bidone per la raccolta del verde. Per richiederlo e conoscere le modalità del servizio, è sufficiente rivolgersi al Servizio Clienti: 800 955 988, gratuito anche da cellulare.Per gli utenti abituali del servizio, inoltre, vi è la possibilità di prenotare il ritiro a domicilio del verde mediante sms. Per attivarlo, basta contattare il Servizio Clienti e saranno fornite tutte le istruzioni. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito www.acegasapsamga.it, nella sezione ambiente dell’area clienti.