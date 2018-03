Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: il percorso continua con un questionario on line

Da oggi e fino al 9 aprile sarà disponibile, sia on line su padovanet.it sia cartaceo negli uffici dell’Urp, il questionario di ascolto della comunità locale inserito nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, lo strumento attraverso il quale cittadini e amministrazioni definiscono le strategie e la visione futura della mobilità. Il Pums sposta l’attenzione dalla gestione del traffico alla gestione della mobilità delle persone e delle merci. Un piano quindi che si pone l’obiettivo di rendere le città più vivibili: questo lo scopo principale del Pums commissionato dal Comune di Padova in collaborazione con i comuni della Conferenza Metropolitana di Padova Co.Me.Pa ad un consorzio di imprese guidato da Trt Trasporti e Territorio.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums)

La città di Padova, insieme ad altre città italiane ed europee, ha avviato questo percorso che prevede l’ascolto della voce della propria comunità locale, utilizzando differenti strumenti, e tra questi un’indagine on line rivolta a chi vive, studia e lavora e in generale si muove nell’area padovana (comune di Padova, comuni della Co.Me.Pa. e Vigonovo).

Per compilare il questionario on line, raggiungibile dalla home page di padovanet.it per rispondere in pochi minuti alle semplici domande del questionario.

Dopo una prima parte dedicata ai dati del compilante, nella seconda parte si chiederà di indicare come ci si sposta quando si va a scuola, a lavorare, a fare spesa. Si potrà anche indicare i principali problemi riscontrati quando ci si muove a piedi, in bici, in bus o in automobile.

Le parole di Lorenzoni

«Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno collaborare con l’amministrazione – commenta il vicesindaco e assessore alla mobilità, Arturo Lorenzoni – Il Pums è uno strumento indispensabile per pensare a una nuova modalità di muoversi, adeguata ai tempi. Il questionario rappresenta una tappa fondamentale di questo processo».

Sia per la compilazione on line che per quella su carta i cittadini saranno individuati come “risponditori” e le loro risposte resteranno comunque anonime. Sarà possibile compilare anche la versione cartacea del questionario all’Urp e domenica 8 aprile in Prato della Valle, in occasione della Festa della Bicicletta, allo stand dell’Ufficio Biciclette.

I risultati saranno resi noti su padovanet.it e sui siti dei comuni della Co.Me.Pa.