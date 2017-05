Mille piantine di marijuana in un casolare: sgominata una banda di pusher cinesi

Gli uomini della squadra mobile di Treviso e Padova durante un'operazione svolta giovedì in tutta Italia per sgominare una potente rete di produzione di droga da parte della comunità cinese hanno scoperto mille piantine di marijuana in un casolare di Monselice.

CUSTODE. Al momento del blitz era presente un 27enne cinese che aveva il ruolo di custode e giardiniere del casolare. L'indagine segue una precedente operazione svolta dagli investigatori trevigiani che portò ad alcuni arresti nella Marca. La marijuana prodotta a Monselice era destinata principalmente al mercato inglese e tedesco.

LAMPADE. Nel casolare sequestrate, oltre alle piante, un chilo e mezzo di sostanza, documenti e materiale per la coltivazione. Le lampade per far crescere la marijuana erano alimentate con un allacciamento abusivo alla rete dell'illuminazione pubblica. (da Trevisotoday.it)

L'intervista al capo della squadra mobile di Treviso Claudio Di Paola