Pianti strazianti dall'abitazione dei gemellini di 2 anni: i vicini chiedono aiuto ai carabinieri

Urla talmente forti che i vicini di casa hanno pensato al peggio, allertando le forze dell’ordine. Paura domenica notte in via Zanon a Cadoneghe, dove da un appartamento si sentivano delle grida strazianti di due gemellini di appena due anni, tanto da far temere che fosse successo qualcosa di grave. I bambini piangevano così forte che i dirimpettai hanno pensato al peggio.

Influenza

Quando la pattuglia della compagnia di Padova è arrivata a ridosso dell’abitazione e ha suonato, è emersa una verità, fortunatamente, molto meno grave. I due piccoli soffrivano di una pesante forma influenzale che non li faceva dormire e continuavano a piangere in sincronia per il fastidio. I genitori si sono scusati con gli altri inquilini, prima di tentare di far tornare a dormire i figli.