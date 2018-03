Piazzetta De Gasperi: nasce l'associazione di cittadini, artigiani e commercianti. E diventa Design District

Nuova piccola modifica alla viabilità in zona stazione, questa volta si tratta di Via Trieste, la parte transitante attorno a piazzetta De Gasperi. Quasi non farebbe più notizia se non fosse che la richiesta è arrivata direttamente dai residenti. E’ passato da poco mezzogiorno e c’è tanta gente nonostante la pioggia. Gli assessori Bressa, Micalizzi e Nalin, l’architetto Andrea Burroni, membri di Confesercenti e Confartigianato Padova e tante persone che qui ci vivono. Alcune signore fanno quasi a gara per decidere quale vive lì da più tempo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Design district e rumors

Si festeggia l’associazione di piazzetta De Gasperi, promotrice del progetto design district, che mette insieme residenti, artigiani, commercianti. Dopo una serie di riunioni, sempre con gli assessori, Bressa, Micalizzi e la Nalin ai quali sono andati a bussare proprio i cittadini, si è cominciato a lavorare sempre più nella direzione di creazione di una associazione, una volta concretizzata è stata festeggiata. Oggi, appunto. Una volta che è andata giù la palazzina ex Avis, l’architetto Andrea Burroni con altri ha già messo in cantiere un progetto per fare un centro di arte. Stanno per aprire dei negozi e, ma è solo un rumor, un ristorante italiano. Una cosa non banale, magari non stellato, ma quasi. Un locale importante. Sembrerebbe, ma anche qui l’uso del condizionale è d’obbligo, che la grossa azienda di assicurazione che possiede i negozi in Viale Codalunga voglia cederli per un anno a costo zero.

L'amministrazione

Sta di fatto che l’assessore Bressa ha ricordato ancora una volta che l’amministrazione vuole “dare un sostegno fattivo anche dal punto di vista economico con degli incentivi e offriamo a chi vuole scommettere su questa riqualificazione di ottenere delle licenze legate alla riqualificazione senza doverle comprare sul mercato”. L’assessore Nalin ha sottolineato invece l’importanza del lavoro in sinergia.