Piazza Roma, da lunedì viabilità alternata causa lavori

Da lunedì 6 luglio per una settimana la circolazione in piazza Roma, nel centro di Montegrotto Terme, sarà a senso unico alternato. Sono infatti previsti dei lavori di scavo da parte di Etra, per l’esecuzione degli allacciamenti all’acquedotto edalla fognatura nera del nuovo edificio costruito sul sito ex sito del Bar Alpino. I lavori occuperanno metà della carreggiata, e il traffico a senso unico alternato sarà regolamentato da semaforo o movieri.

