In piazza Azzurri d'Italia il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti

In piazza Azzurri d'Italia, quartiere Arcella, sabato 31 marzo è partita l'iniziativa di concerto tra assessorato all'ambiente e ApsAmag, per la raccolta di rifuti ingombranti. “Abbiamo pensato - spiega Borin Tatiana, divisione ambiente ApsAmga, settore qualità - a questo tipo di soluzione perché il fenomeno dell’abbandono è in crescita e questo poi incide sui costi dello smaltimento stesso”.

Ogni ultimo sabato del mese

Ogni sabato del mese, sarà offerto questo tipo di servizio. “E’ un’iniziativa - prosegue Tatiana Borin - messa in piedi in sinergia con il comune. Tutti gli ultimi sabati del mese saremo qui in piazza Azzurri d’Italia per accogliere i rifiuti ingombranti della cittadinanza. Assegniamo una tessera che poi serve per anche per accedere all’ecoself, che raccoglie tutti i piccoli RAE, ma anche olio, lampade a fluoroscenze e tutto quello che può essere tossico o infiammabile.

Il servizio e le informazioni

Cosa va nei contenitori: “Negli altri contenitori vanno materassi, armadi e tutti quei materiali che vanno smaltiti. Il cittadino una volta che si è registrato dopo aver dimostrato di essere residente, consegna e smaltisce i suoi rifiuti. Noi qui non diamo solo un servizio ma facciamo anche informazione in modo che i cittadini sappiano cosa può essere smaltito e cosa no”.