Piazzale stazione: aggredita una famiglia dai pusher

Erano circa le 12 e 30 quando una donna richiedeva l’invio di una pattuglia Piazzale della stazione, sul lato fermata metro bus del cavalcavia Borgomagno. La signora dichiarava al telefono di essere stata aggredita da alcuni nigeriani che avevano anche danneggiato la sua autovettura.

Identificati

Sul posto identificati venivano immediatamente identificati B. C nato Tunisia nel 1991, residente a Padova; C. M., richiedente asilo, nata in Marocco nel 1981, convivente con il B. C. e

C. M. nato Marocco nel 1979, residente Abano Terme.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I primi due si erano recati in piazzale stazione per prelevare il terzo che lavora presso un market locale, quando venivano avvicinati da alcuni magrebini che offrivano loro della sostanza stupefacente. Al loro diniego, i magrebini andavano in escandescenza e iniziavano ad aggredire i tre malcapitati. L'aggressione culminava con la rottura di un finestrino dell'auto di prorietà del Primo, un audi a 4. A seguito dell'aggressione, i primi due riportano delle escoriazioni, mentre il terzo viene trasportato al locale pronto soccorso, le sue condizioni non sono comunque gravi.