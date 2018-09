Camion si ribalta e termina la sua corsa fuori strada: sul posto i pompieri e il suem

L'autista di un tir ha perso il controllo del suo mezzo pesante giovedì pomeriggio e si è rovesciato sul fianco della sede stradale.

L’intervento

Poco dopo le ore 16 i vigili del fuoco sono accorsi lungo la sp 47 in via Padova Bassano a Piazzola sul Brenta per un camion adagiato sul fianco ai margini della carreggiata. I pompieri accorsi con tre automezzi da Padova e Cittadella hanno messo in sicurezza il tir, mentre l’autista, uscito autonomamente dalla cabina dell’autoarticolato, è stato visitato dal personale del suem 118 arrivato con l’elicottero. Le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale sono terminate in serata.

