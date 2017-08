Pesta di botte la moglie: arrestato, rompe vetri e crea il caos nelle camere di sicurezza

La polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 28enne tunisino, pregiudicato, che sabato sera alla Guizza ha pestato di botte la moglie, una 24enne italiana, mandandola all'ospedale.

CAOS IN QUESTURA. Portato nelle camere di sicurezza, l'uomo è andato in escandescenze: ha rotto i vetri e danneggiato le strutture. La donna ha riportato ferite guaribili in 8 giorni.