Vede la sua bici rubata, cerca di riprendersela, viene picchiato e finisce in ospedale

Stava percorrendo via del Plebiscito quando ha notato due persone di cui una in sella alla sua bicicletta che gli era stata rubata qualche giorno fa. Il gambiano di 25 anni ha allora attraversato la strada e all'altezza del distributore Tamoil è andato a reclamare quel mezzo a due ruote. I due nordafricani hanno mal reagito alla richiesta e l'hanno picchiato, fuggendo poi per le strade verso Torre.

In ospedale

L'episodio si è verificato martedì pomeriggio verso le 16. Il malcapitato è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato le volanti della polizia e l'autoambulanza. Gli agenti hanno sentito la versione fornita dal malcapitato e iniziato le indagini. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Padova dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni. Sono in corso indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e dare un nome ai due ladri di biciclette.