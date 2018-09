Piero Angela al Bo: pienone per l'incontro con il giornalista

Attesissimo al Bo, non poteva essere altrimenti, Piero Angela che è a Padova per il Cicap Festival. Il Cicap è una onlus di cui lo stesso giornalista è fondatore e che ha come obiettivo quello di ristabilire verità scientifiche rispetto a presunti fenomeni paranormali o smontare quelle che oggi si chiamano fake news.

C’è moltissima gente ad ascoltarlo. A dargli il benvenuto ufficiale al Bo è il rettore Rizzuto, poi è la parola è passata al giornalista. Ha raccontato una serie di aneddoti, alcuni davvero divertenti, che riguardano come gli sia venuta l’idea di occuparsi di tematiche di questo tipo.

La signora Angela e il pranzo di Natale

Accanto a noi, seduta in prima fila, anche la moglie del giornalista. Non abbiamo saputo resistere alla tentazione, così le abbiamo spudoratamente chiesto: “Signora, ma al pranzo di Natale, quando siete tutti riuniti, di che parla la famiglia Angela? Di scoperte scientifiche o archeologiche?”. La signora sorride e divertita ci risponde: “Cari ragazzi, la nostra è una famiglia normale, come tutte. E’ più facile si parli di cose normali, anche banali, piuttosto che di temi così. Certo può capitare si, ma credetemi, è tutto molto più semplice di quanto vi possiate immaginare ”.