Si sente male a due passi dallo studio medico: fisioterapista si accascia e muore

Si stava recando allo studio medico di via Prati, ad Abano Terme, quando è stato colto da un malore. Si è spento così Pierre Barial, fisioterapista 56enne molto conosciuto nel comune aponense dove operava da anni. L'uomo ha chiesto l'aiuto ai passanti che hanno subito lanciato l'allarme ma all'arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e il primo cittadino Federico Barbierato.

LA VITTIMA.

Pierre Barial era specializzato in posturologia e nel trattamento delle ernie discali. Era rinomato anche fuori dal territorio veneto. Originario di Versailles (Francia) si era poi trasferito nel Veneziano, a Marcon, dove viveva con la compagna.