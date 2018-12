Si costituisce il pirata della strada di Camposampiero: patente ritirata e denuncia

Si è presentato spontaneamente al comando dei carainieri nella serata di sabato il pirata della strada responsabile di aver investito due donne a Camposampiero.

Ritiro patente e sequestro del mezzo

Si tratta di un 44enne del posto. L'uomo è il proprietario della Bmw Serie 3 che alle 21 ha travolto le due persone fuggendo subito dopo l'urto. Le due donne, trasportate d'urgenza in ospedale, sono state giudicate guaribili rispettivamente in trenta e tre giorni. Per l'uomo è scattata la denuncia: immediato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.