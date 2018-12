Investe un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada nell'Alta Padovana

È caccia al pirata della strada che ha investito un 84enne per poi fuggire a tutto gas lasciando l'uomo a terra.

La dinamica

È successo alle ore 18 di domenica 30 dicembre a Tombolo, in via Roncà: P.A., 84enne del posto coniugato e pensionato, stava pedalando in sella alla propria bicicletta per tornare alla propria abitazione quando è stato tamponato da un veicolo che lo ha sbalzato violentemente a terra prima di scappare a tutta velocità, facendo così perdere le proprie tracce. L'anziano tombolano è stato prima soccorso da un paio di passanti e poi preso in cura dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale di Cittadella dove si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione ma non è in pericolo di vita. I carabinieri di Tombolo stanno indagando per individuare il pirata della strada.