Investe due infermiere e scappa a tutta velocità: è caccia al pirata della strada

Doveva essere una serata allegra e spensierata. E invece si è trasformata in un incubo: due donne sono state investite da un pirata della strada, che è poi scappato.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 21 dicembre a Villanova di Camposampiero: le due donne sono di Campodarsego e Mirano, hanno entrambe 40 anni e fanno le infermiere. Erano le ore 21 circa: le due amiche stavano raggiungendo la pizzeria "Eurochecco" di via Ampezzon quando una macchina (le prime testimonianze parlano di una Bmw, probabilmente serie 3) le ha colpite in pieno. Una delle due è rimasta a terra a bordo strada, mente l'altra è stata violentemente scaraventata nel fosso colmo d'acqua: alcuni clienti del locale e i residenti sono subito accorsi per prestare aiuto fino all'arrivo delle ambulanze del Suem 118, che hanno raggiunto la donna nel fossato avvolgendola con una coperta termica prima di trasportarla insieme all'amica all'ospedale di Camposampiero, dove sono ricoverate con gravi ferite ma non in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale di Piove di Sacco, mentre è caccia al pirata della strada.