Famiglia musulmana fa il bagno col burkini: scoppiano le polemiche sullo Sporting Center

Un bagno “vestiti” del burkini ha scatenato una serie di polemiche. Il fatto è avvenuto mercoledì nel tardo pomeriggio alle piscine dello Sporting Center di Montegrotto, dove una famiglia islamica di sei persone si è buttata in acqua con il tipico costume della loro religione che copre di fatto tutto il corpo.

DIBATTITO. Alcuni avventori della struttura hanno protestato con la direzione. I gestori, sono subito andati a verificare che fossero rispettate le norme igieniche. Non essendoci problemi e – come riferiscono- non essendoci irregolarità o comportamenti scorretti hanno lasciato i sei componenti della famiglia tranquillamente in acqua a godersi il divertimento. La reazione di parte della clientela è stata immediata. Alcuni se ne sono andati, altri hanno detto che non torneranno più e altri ancora hanno usato lo smartphone per immortalare i bagnanti col burkini.

I SOCIAL. La fotografia di una donna e un uomo vestiti a fare il bagno è stata postata su facebook da Alessio Zanon, consigliere di Forza Italia, su un gruppo dove si discute di Abano e Montegrotto. I commenti sono stati di tutti i tipi. Da chi ha visto un cedimento a un'altra cultura, a chi ha domandato la revoca della licenza a chi ha fatto notare che i costumi interi vengono utilizzati dai campioni del nuoto in ogni gara a chi ha puntato il dito contro presunti problemi di igiene. E c’è chi l’ha buttata sul ridere smorzando i toni: “Per anni ed anni turisti tedeschi hanno sfoggiato tremendi calzini bianchi con sandali di dubbioso gusto. Quello era un problema vero....”.