Sbanda e provoca un incidente, poi punta una pistola contro i soccorritori

Protagonista dell'incidente con risvolto angosciante è un padovano di 68 anni.

L'incidente

Alle 18.30 di martedì pomeriggio l'uomo era a bordo della sua Opel lungo la statale 14 a Cervignano del Friuli, dove si stava recando per fare visita alla fidanzata. Nell'affrontare una rotonda davanti al centro commerciale Le Rogge ha perso il controllo, sbattendo sul guardrail. In pochi minuti i passanti hanno allertato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il padovano in buona salute, ma con una pistola rivolta verso di loro. Comprensibilmente terrorizzati, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri prima di scoprire che si trattava di un giocattolo riproducente un'arma vera.

Le indagini

I militari di Cervignano, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per la rimozione del mezzo, oltre a effettuare i rilievi stanno valutando la posizione del 68enne. Oltre a dover determinare le cause dell'uscita di strada, gli inquirenti devono decidere se procedere nei confronti del padovano che ha già alle spalle alcuni precedenti penali.