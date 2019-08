Pistola con matricola abrasa detenuta illegalmente: denunciato, indagano anche i Ris

Saranno i Ris di Parma con le loro analisi approfondite a chiarire che origine abbia la pistola Beretta 34 semi-automatica calibro 9 che i carabinieri di Codevigo hanno sequestrato a O.F., siciliano di 50 anni che vive a Pontelongo. L'uomo la deteneva in casa irregolarmente. L'arma ha la matricola abrsa.

Le perizie balistiche

I militari, dopo aver denunciato l'uomo, hanno spedito la pistola a Parma dove il personale specializzato dovrà chiarire se sia possibile ricostruire la matricola, per vedere se l'arma è rubata, se sia ancora efficiente e, attraverso le perizie balistiche, se abbia sparato. L'uomo era incensurato e non ha saputo dare una spiegazione plausibile sul perchè la detenesse illegalmente in casa.