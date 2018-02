Uomo in sedia a rotelle fermato all'ingresso del Tribunale: aveva una pistola scacciacani

Paura all'ora di pranzo al Tribunale di Padova: un uomo in sedie a rotelle è stato fermato all'ingresso dell'edificio in quanto trovato in possesso di una pistola.

I FATTI

È successo alle ore 12.30 circa: il personale di sicurezza Italpol, in servizio al controllo accessi del Tribunale di Padova, ha fermato e consegnato ai carabinieri un uomo che cercava di entrare nel Palazzo di Giustizia con una pistola acacciacani. La guardia Italpol si è accorta della presenza dell'arma attraverso l’analisi delle immagini degli scanner a raggi X: era difatti all'interno della borsa con cui l'uomo in sedie a rotelle si è presentato in Tribunale. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo avrebbe spiegato che la pistola scacciacani era del nipote, con cui gioca abitualmente, e che l'aveva scordata nella borsa. Il disabileè stato denunciato per procurato allarme.