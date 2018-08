Puntano la pistola giocattolo contro l'ex sindaco: nei guai due ragazzi di 15 e 19 anni

Erano a bordo di un'auto e, forse per gioco o spinti dalla volontà di fare una bravata, hanno puntato una pistola giocattolo, senza tappo rosso, ad un passante e si sono dileguati. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio a Castello di Godego, nel Trevigiano. Una bravata che potrebbe costare molto cara a due ragazzi di 19 e 15 anni, entrambi di San Martino di Lupari, e ad un uomo di Fonte, proprietario e autista del mezzo (una Rover molto simile al mezzo inizialmente segnalato) su cui i tre stavano viaggiando.

Il fatto

Il gruppetto forse non immaginava che quella persona contro cui il 15enne, seduto sul sedile posteriore, aveva puntato la pistola era nientemeno che l'ex sindaco di Castello di Godego, Pier Antonio Nicoletti. L'ex primo cittadino si è rivolto subito alla polizia locale e ai carabinieri per dare un volto agli autori delle minacce: l'indagine-lampo dei militari della stazione di Castelfranco Veneto sono riusciti, grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza, ad identificare il proprietario dell'auto e quindi tutti i suoi occupanti. Per i coinvolti, segnalati a Procura di Treviso e Procura per i minori di Venezia, il rischio è quello di una denuncia per minacce aggravate e violazione della legge sulle armi.