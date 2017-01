In classe con una pistola nella tasca del giubbotto: era una scacciacani "modificata"

Una bravata che gli è costata una segnalazione alla Procura per la violazione di normativa sulle armi giocattolo.



UNA SCACCIACANI. A finire nei guai un 15enne di origine italiana: il giovane era andato a scuola, all'istituto Severi di Padova, nascondendo nella tasca del giubbotto quella che sembrava proprio una vera pistola. Lo studente minorenne, a quel punto, è stato convocato con i genitori e la polizia nell'ufficio della preside per chiedere spiegazioni: e lui per giustificarsi ha raccontato di aver acquistato l'oggetto, una scacciacani, su internet e per una bravata di aver fuso il tappino rosso di riconoscimento all'interno della canna. Agli agenti l'oggetto così modificato, risultava del tutto simile ad una beretta. Il ragazzo si è scusato ma è stato comunque denunciato e alla fine affidato ai genitori.