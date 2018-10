Spari nella notte contro il ristorante: il mistero dei banditi in fuga

Un proiettile che si incastra nel vetro, due sconosciuti che entrano nel locale e scappano di corsa, un titolare attonito. É quanto successo la scorsa notte vicino a Prato della Valle, a cui i carabinieri cercano di dare una motivazione.

L'assalto

Mancavano pochi minuti all'1 della notte di lunedì quando la vetrina del Friends Fast Food di via Cavazzana è stata sventrata da un colpo di proiettile. Due spari in piena notte e nel cuore di Padova, a pochi metri dalla basilica di Santa Giustina. A esploderli, uno in aria e uno contro il negozio, pare siano state due persone a bordo di un'auto che avrebbe accostato davanti al locale. Dopo i colpi i due sarebbero scesi a volto scoperto, entrando nel ristorante per qualche secondo prima di risalire a bordo e scappare a tutta velocità.

Le indagini

Nessun furto, non una parola rivolta al gestore bengalese o al cliente che era all'interno, pietrificati dalla paura. Un atto inspiegabile, forse un'intimidazione, su cui stanno cercando di far luce i carabinieri accorsi al civico 47. Tutte le piste sono aperte, nessuna ipotesi è al momento esclusa. La vetrina è coperta di crepe e si spera che il bossolo del proiettile sparato dalla pistola calibro 9 possa aiutare a dare un nome ai due banditi. Il giorno dopo a coprire il turno pomeridiano c'è un dipendente, che ricostruisce la vicenda e racconta della grande paura: «Il titolare era dietro il bancone, non ha fatto in tepo a rendersi conto di nulla, ha solo sentito il rumore dei due botti.